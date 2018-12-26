Россияне 5 раз обстреляли Объединенные силы, украинские военные ответили огнем

26 декабря, 2018, 18:39

В среду, 26 декабря, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом 1 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении оккупанты обстреляли украинские позиции из 82-мм минометов. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики били по укреплениям в районе населенных пунктов Пески и Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи того же Гнутова.

Украинские военные отвечали террористам с применением огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение дня не зафиксировано.