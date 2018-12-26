Россия отправляет на границу в Брянской области сотни единиц военной техники, - росСМИ
Об этом сообщает российское издание "Брянские новости".
По данным издания, до Нового года к границе отправят сотни единиц техники Вислинской и Ельнинской мотострелковых дивизий Западного военного округа России. Издание уточняет, что к учениям привлечены 600 единиц техники и более 3 тыс. военнослужащих указанных дивизий.
Учения, начались 25 декабря, продлятся 7 недель и кроме Брянской будут происходить также в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях. Во время учений будут задействованы танки, БМП, БТР, артиллерийские системы "Нона-СВК", Мста-Б, Мста-С, а также ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град" и "Торнадо-Г".
Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. Российское издание не уточняет, на какие участки российской границы отправляют технику.
- Напомним, Россия у границ Украины наращивает силы и привела военных в оперативную готовность .
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что техника РФ на границе с Украиной свидетельствует о предпосылках для вторжения .
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