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Россия отправляет на границу в Брянской области сотни единиц военной техники, - росСМИ


фото: bragazeta
Россияне сосредотачивают на государственной границе в Брянской области военную технику для проведения боевого слаживания

Об этом сообщает российское издание "Брянские новости".

По данным издания, до Нового года к границе отправят сотни единиц техники Вислинской и Ельнинской мотострелковых дивизий Западного военного округа России. Издание уточняет, что к учениям привлечены 600 единиц техники и более 3 тыс. военнослужащих указанных дивизий.

Учения, начались 25 декабря, продлятся 7 недель и кроме Брянской будут происходить также в Воронежской, Белгородской и Смоленской областях. Во время учений будут задействованы танки, БМП, БТР, артиллерийские системы "Нона-СВК", Мста-Б, Мста-С, а также ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град" и "Торнадо-Г".

Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. Российское издание не уточняет, на какие участки российской границы отправляют технику.

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