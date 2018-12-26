Россия намекнула на эскалацию конфликта, если Украина снова отправит корабли в Керченский пролив

26 декабря, 2018, 14:20

В МИД России призвали Запад не поддерживать новые походы Украины через Керченский пролив

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают российские СМИ.

"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно сумасшедшей инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", - сказала Захарова.