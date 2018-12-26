Россия намекнула на эскалацию конфликта, если Украина снова отправит корабли в Керченский пролив
26 декабря, 2018, 14:20
В МИД России призвали Запад не поддерживать новые походы Украины через Керченский пролив
Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают российские СМИ.
"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно сумасшедшей инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", - сказала Захарова.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
- Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив.
По теме
23 декабря, 2018 Британское судно-разведчик может пройти через Керченский пролив. Чтобы проверить Россию, - Грымчак
20 декабря, 2018 После отмены соглашения с Россией по Азову корабли НАТО смогут заходить в Керченский пролив, - Белецкий
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
23 декабря, 2018 Британское судно-разведчик может пройти через Керченский пролив. Чтобы проверить Россию, - Грымчак
20 декабря, 2018 После отмены соглашения с Россией по Азову корабли НАТО смогут заходить в Керченский пролив, - Белецкий
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-