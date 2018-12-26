Россия хочет "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине

26 декабря, 2018, 15:25

В МИД России потребовали присвоить русскому языку в Украине "хоть какой-то статус", так как на нем говорит "большинство"

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, сообщает УНИАН .

"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", - считает Захарова.