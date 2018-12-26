Россия хочет "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине
26 декабря, 2018, 15:25
В МИД России потребовали присвоить русскому языку в Украине "хоть какой-то статус", так как на нем говорит "большинство"
Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, сообщает УНИАН .
"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", - считает Захарова.
- Напомним, ранее в Харьковской области отменили региональный статус русского языка.
- В пятницу, 14 декабря, депутаты Херсонского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального.
- Напомним, что Рада одобрила законопроект о функционировании украинского языка как государственного за основу.
- В начале 2019 года Украина может получить новое законодательство о государственном языке, ведь сейчас только Конституция регулирует употребление украинского языка.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-