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Россия хочет "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине


фото: tass
В МИД России потребовали присвоить русскому языку в Украине "хоть какой-то статус", так как на нем говорит "большинство"

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, сообщает УНИАН .

"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", - считает Захарова.

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