"У нас теперь появились неканонические коллаборационисты", - Княжицкий об обновленном списке санкций РФ

26 декабря, 2018, 11:38

Россия просто показывает, что она поддерживает одну политическую силу - Медведчука, Левочкина и Бойко. И не поддерживает всех других пророссийских, то есть группу Ахметова

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от "Народного фронта", председатель Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Жаль, что РФ, которая некогда была частью большого Советского Союза, превратилась в маргинальную структуру с маргинально логическими действиям", - считает народный депутат.

"У нас теперь появились неканонические коллаборационисты", - пошутил Княжицкий о том, что в российский санкционный список попали и деятели, которых в Украине привыкли считать пророссийскими.

Таким образом Россия просто показывает, что она поддерживает одну политическую силу - Медведчука, Левочкина и Бойко:

"И не поддерживает всех остальных, то есть, группу Ахметова, которая всегда стояла немного в стороне, а сейчас тем более это показала, когда фактически исключила этих людей с Оппозиционного блока, а Россия решила поставить их на место. Поэтому ничего удивительного в этом нет ", - объясняет Княжицкий.

Также депутат считает, что с помощью российских санкций одна группа (Левочкина, Бойко, Медведчука) решила "наказать" другую из-за того, что считают их предателями.

"Если пророссийские силы будут между собой конфликтовать - для людей, которые любят Украину, это лучше - ведь это их ослабляет", - считает Княжицкий.

"Этим людям стоит менять пророссийский вектор, потому что никакой перспективы даже для них в нем нет", - добавил он.