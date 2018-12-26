"У нас теперь появились неканонические коллаборационисты", - Княжицкий об обновленном списке санкций РФ
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от "Народного фронта", председатель Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Жаль, что РФ, которая некогда была частью большого Советского Союза, превратилась в маргинальную структуру с маргинально логическими действиям", - считает народный депутат.
"У нас теперь появились неканонические коллаборационисты", - пошутил Княжицкий о том, что в российский санкционный список попали и деятели, которых в Украине привыкли считать пророссийскими.
Таким образом Россия просто показывает, что она поддерживает одну политическую силу - Медведчука, Левочкина и Бойко:
"И не поддерживает всех остальных, то есть, группу Ахметова, которая всегда стояла немного в стороне, а сейчас тем более это показала, когда фактически исключила этих людей с Оппозиционного блока, а Россия решила поставить их на место. Поэтому ничего удивительного в этом нет ", - объясняет Княжицкий.
Также депутат считает, что с помощью российских санкций одна группа (Левочкина, Бойко, Медведчука) решила "наказать" другую из-за того, что считают их предателями.
"Если пророссийские силы будут между собой конфликтовать - для людей, которые любят Украину, это лучше - ведь это их ослабляет", - считает Княжицкий.
"Этим людям стоит менять пророссийский вектор, потому что никакой перспективы даже для них в нем нет", - добавил он.
- Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционный список против Украины , в который входят физические и юридические лица.
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Новые санкции затрагивают 245 граждан Украины , среди которых - политики, бизнесмены и общественные деятели. В частности новые российские санкции распространяются на народных депутатов-оппозиционеров Александра Вилкула, Вадима Новинского, Евгения Мураева, Михаила Добкина, а также на мэра Одессы Геннадия Труханова.
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