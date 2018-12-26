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"Суд" Крыма оставил под стражей еще 5 пленных моряков


фото: facebook
"Суд" в Севастополе отказал в апелляции еще 5 украинским пленным морякам

Об этом сообщают Крым.Реалии

Отмечается, что суд оставил под арестом капитана катера "Никополь" Богдана Небылицу, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, капитана 2 ранга с судна "Бердянск" Дениса Гриценко, матроса с буксира "Яны Капу" Олега Семидоцкого и матроса катера "Бердянск" Юрия Безъязычного.

Соответственно, оккупационный суд отказал в апелляции всем 24 пленным морякам.

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