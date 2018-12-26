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"Стугна-П", "Корсар", "Ольха", "Нептун": ВСУ получили 2500 единиц высокоточного вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.

"В течение 2018 предприятиями" Укроборонпрома "... Украинские силовым структурам было передано более 2500 единиц высокоточного вооружения", - говорится в сообщении.

Cеред вооружение, которое передали, высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер", ракетный комплекс "Ольха", новейшая крылатая ракета "Нептун" высокоточные 152-мм снаряды "Цветник" и другие.

 

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