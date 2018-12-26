"Стугна-П", "Корсар", "Ольха", "Нептун": ВСУ получили 2500 единиц высокоточного вооружения
26 декабря, 2018, 12:48
Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.
"В течение 2018 предприятиями" Укроборонпрома "... Украинские силовым структурам было передано более 2500 единиц высокоточного вооружения", - говорится в сообщении.
Cеред вооружение, которое передали, высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер", ракетный комплекс "Ольха", новейшая крылатая ракета "Нептун" высокоточные 152-мм снаряды "Цветник" и другие.
- Сообщалось, что Укроборонпром передал армии и силовикам более 3,6 тыс. единиц техники .
- Укроборонпром попал в мировой топ-100 продавцов оружия.
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