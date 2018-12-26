"Сказочная" педофилия: актера Disney поймали, когда он пытался развратить 13-летнего мальчика

26 декабря, 2018, 13:56

Актеру диснеевских шоу Стони Уэстморленду предъявили обвинение в попытке соблазнить и использовать несовершеннолетнего

Об этом пишет Hollywood Reporter.

В приложении для знакомств Grindr для людей из сообщества ЛГБТ 48-летний артист начал переписываться с собеседником, который представился 13-летним мальчиком. На самом деле под этим аккаунтом скрывался полицейский города Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Уэстморленд признался, что отправлял ему свои обнаженные фото. Также он согласился с тем, что собеседник предупредил его о своем возрасте.

Актера арестовали еще 13 декабря, когда он на арендованной машине ехал на встречу с "мальчиком" с целью уйти в отель и заняться с ним сексом.

В пятницу Уэстморленду было предъявлено обвинение в заманивания несовершеннолетнего, и попытке эксплуатации несовершеннолетнего.

После ареста Disney снял Уэстморленда с роли в детском телешоу "Энди Мак", где он играл дедушку главного героя. В его фильмографии также значатся сериалы "Скандал" и "Во все тяжкие".