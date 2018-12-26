"Наша оппозиция озвучивает темники Кремля", - Порошенко

26 декабря, 2018, 14:59

Украинская оппозиция упорно пытается переложить нападение на наши катера из России на Украину

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО в эфире Еспресо.TV

"Настоящий шок испытываешь, когда видишь и слышишь, как наша оппозиция поет с путинского голоса и озвучивает темники Кремля", - заявил Порошенко.

По его словам, делает это не только та часть оппозиции, которая традиционно клеймит власть, а ее клемлять "пятой колонной".

"К сожалению, это делают и те, кто еще очень недавно входил в коалицию" Европейская Украина ", - говорит президент.

"У нас один" оппозиционер "договорился до того, что мы теперь не имеем права пользоваться нашем Керченским проливом, а должны доставлять наши военные суда из Черного моря в Азовское" волоком ", - возмущается Порошенко.

"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе военными", - подчеркнул президент.

"На нашей стороне правда, международное право и поддержка мира. И мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы ", - добавил Порошенко.