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Поскользнулся, упал и умер. В Киеве мужчина погиб из-за гололеда, - СМИ

25 декабря во Киеве погиб человек, поскользнувшись на льду

Об этом сообщили в социальных сетях.

Трагедия произошла на Борщаговке, по адресу Симиренко, 2/19.

Известно, что человек шел по тротуару, поскользнулся на непосыпанную дорожке, разбил голову и скончался на месте.

Скорая помощь и работники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, могли лишь констатировать смерть.

Отметим, что сообщения о гибели мужа появилось 25 декабря.

 

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