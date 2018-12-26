Поскользнулся, упал и умер. В Киеве мужчина погиб из-за гололеда, - СМИ
26 декабря, 2018, 13:36
25 декабря во Киеве погиб человек, поскользнувшись на льду
Об этом сообщили в социальных сетях.
Трагедия произошла на Борщаговке, по адресу Симиренко, 2/19.
Известно, что человек шел по тротуару, поскользнулся на непосыпанную дорожке, разбил голову и скончался на месте.
Скорая помощь и работники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, могли лишь констатировать смерть.
Отметим, что сообщения о гибели мужа появилось 25 декабря.
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