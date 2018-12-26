Подарок на Рождество: туристка за 1,5 часа выиграла миллион долларов
26 декабря, 2018, 16:47
В американском городе Лас-Вегас туристка в канун католического Рождества выиграла миллион долларов в игровом автомате
Об этом сообщает Newschanell5 .
24 декабря женщина из Великобритании потратила 1,5 часа утром, чтобы поиграть на игровом автомате "колесо фортуны" (Wheel of Fortune). На 960-м повороте колеса ей выпал джекпот: она выиграла 1 023 743 доллара (28 040 320 грн).
Один оборот "колеса фортуны" стоил пять долларов (137 грн). Имя женщины не разглашаются из соображений безопасности.
Santa came early. Congrats to one lucky guest who won $ 1,023,743 on her 960th spin while playing Wheel of Fortune. pic.twitter.com/t04agAy3EA- The Cosmopolitan (@Cosmopolitan_LV) 24 декабря 2018 г.
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