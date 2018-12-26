Подарок на Рождество: туристка за 1,5 часа выиграла миллион долларов

26 декабря, 2018, 16:47

В американском городе Лас-Вегас туристка в канун католического Рождества выиграла миллион долларов в игровом автомате

Об этом сообщает Newschanell5 .

24 декабря женщина из Великобритании потратила 1,5 часа утром, чтобы поиграть на игровом автомате "колесо фортуны" (Wheel of Fortune). На 960-м повороте колеса ей выпал джекпот: она выиграла 1 023 743 доллара (28 040 320 грн).

Один оборот "колеса фортуны" стоил пять долларов (137 грн). Имя женщины не разглашаются из соображений безопасности.