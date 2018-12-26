Памятник Суворову демонтируют со двора киевского лицея
Об этом написал министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook.
"Только что экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", - написал он.
По его словам, он неоднократно говорил о необходимости переноса памятника.
Он написал, что принятие решения по памятнику местного значения - процесс, к которому причастно не только министерство.
"И кому, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие - спекуляции и искажения. Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение было принято!" - написал Нищук.
Впрочем, он не сообщил, куда будет перенесен памятник Суворову.
Александр Суворов - известный российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщины на Правобережной Украине и восстания Костюшко, а также депортаций.
- Ранее вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище), будет демонтирован.
- Сообщалось, что памятник не будет сломан, а отправится на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея займет украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение.
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