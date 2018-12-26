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Памятник Суворову демонтируют со двора киевского лицея


фото: Wikimedia Commons
Экспертная комиссия Министерства культуры Украины приняла решение, которое позволит перенести памятник полководцу Александру Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна

Об этом написал министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook.

"Только что экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", - написал он.

По его словам, он неоднократно говорил о необходимости переноса памятника.

Он написал, что принятие решения по памятнику местного значения - процесс, к которому причастно не только министерство.

"И кому, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие - спекуляции и искажения. Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение было принято!" - написал Нищук.

Впрочем, он не сообщил, куда будет перенесен памятник Суворову.

Александр Суворов - известный российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщины на Правобережной Украине и восстания Костюшко, а также депортаций.

  • Ранее вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище), будет демонтирован.
  • Сообщалось, что памятник не будет сломан, а отправится на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея займет украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение.
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