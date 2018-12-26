Памятник Суворову демонтируют со двора киевского лицея

26 декабря, 2018, 14:02

Экспертная комиссия Министерства культуры Украины приняла решение, которое позволит перенести памятник полководцу Александру Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна

Об этом написал министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook.

"Только что экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", - написал он.

По его словам, он неоднократно говорил о необходимости переноса памятника.

Он написал, что принятие решения по памятнику местного значения - процесс, к которому причастно не только министерство.

"И кому, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие - спекуляции и искажения. Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение было принято!" - написал Нищук.

Впрочем, он не сообщил, куда будет перенесен памятник Суворову.

Александр Суворов - известный российский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности Колиивщины на Правобережной Украине и восстания Костюшко, а также депортаций.