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От страха: в США пилот экстренно приземлился на шоссе и выбежал из самолета, чтобы помочиться

В США пилот-новичок экстренно посадил самолет на автомобильное шоссе, после чего резко выбежал из него и сходил в туалет прямо на обочине

Об этом сообщает информационный портал WSB-TV.

Инцидент произошел на трассе в округе Талладига, штат Алабама. Самолет Cessna вылетел из муниципального аэропорта, однако через 6-8 километров от места взлета у него отказал двигатель.

На борту находился пилот, который впервые оказался за штурвалом, и авиаинструктором Джим Уильямс (Jim Williams) с 36-летним опытом работы. Последний взял все возможные варианты спасения и принял решение приземлиться на шоссе, на котором в тот момент было не очень много машин.

Только самолет приземлился, пилот выбежал из кабины и помочился прямо у дороги на глазах у ошеломленных водителей.

Все это сняла на видео семейная пара с двумя детьми, проезжали мимо. Женщина попросила мужа подъехать к самолету ближе на случай, если авиаторам требуется медицинская помощь. Однако пилот жестами показал им, что все хорошо. Когда он снял штаны, пассажирка вздохнула и попросила детей закрыть глаза.

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