От страха: в США пилот экстренно приземлился на шоссе и выбежал из самолета, чтобы помочиться
Об этом сообщает информационный портал WSB-TV.
Инцидент произошел на трассе в округе Талладига, штат Алабама. Самолет Cessna вылетел из муниципального аэропорта, однако через 6-8 километров от места взлета у него отказал двигатель.
На борту находился пилот, который впервые оказался за штурвалом, и авиаинструктором Джим Уильямс (Jim Williams) с 36-летним опытом работы. Последний взял все возможные варианты спасения и принял решение приземлиться на шоссе, на котором в тот момент было не очень много машин.
Только самолет приземлился, пилот выбежал из кабины и помочился прямо у дороги на глазах у ошеломленных водителей.
Все это сняла на видео семейная пара с двумя детьми, проезжали мимо. Женщина попросила мужа подъехать к самолету ближе на случай, если авиаторам требуется медицинская помощь. Однако пилот жестами показал им, что все хорошо. Когда он снял штаны, пассажирка вздохнула и попросила детей закрыть глаза.
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