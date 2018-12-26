Оккупанты продолжают бить по мирным населенным пунктам, уничтожено два дома

26 декабря, 2018, 11:48

Вследствие обстрелов со стороны российских оккупационных войск в поселке Южное уничтожены два дома

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В интенсивный огонь, боевики вели из стрелкового оружия крупного калибра из Горловки (шахта Гагарина) по позициям Объединенных сил, снова попали жилые дома поселка Южное. По оценке наблюдательного группы украинской стороны СЦКК, возгорание зданий началось в результате попадания бронебойно-зажигательных трассирующих выстрелов калибром 12,7 мм. в результате пожара полностью уничтожены два жилых дома местных жителей ... Пострадавших среди гражданского населения нет ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая то, что через Южное и другие окрестные селения проходит водопровод Горловка-Торецкое, который обеспечивает централизованным водоснабжением на подконтрольной власти Украины территории около 43 тысяч жителей, из активные боевые действия российско-оккупационных войск происходит частое повреждение его участка, пересекает линию размежевания.