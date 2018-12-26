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Николаевский аэропорт отправил первый международный рейс


фото: nikvesti
Николаевский международный аэропорт после длительного ремонта отправил первый чартерный рейс в курортный Шарм-эль-Шейха

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. директора аэропорта Федор Барна.

"Николаевский международный аэропорт отправил первый чартерный рейс в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Авиакомпания" SkyUp "везет туристов" JoinUp ", - сообщил Барна.

 

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