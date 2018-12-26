Николаевский аэропорт отправил первый международный рейс
26 декабря, 2018, 16:55
Николаевский международный аэропорт после длительного ремонта отправил первый чартерный рейс в курортный Шарм-эль-Шейха
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