Налоговая проверила заведения питания и нашла нарушения в каждом
Об этом сообщает пресс-служба ДФС .
"Во всех случаях установлены нарушения требований действующего законодательства, за которые к субъектам хозяйствования применены 20600000 грн штрафных (финансовых) санкций", - сообщают в ГФС.
Во время проверок ДФС установила 606 фактов неоприходования наличных средств (11,4 млн грн штрафных санкций), 391 факт торговли алкоголем и табачными изделиями без соответствующей лицензии (5,7 млн грн штрафов), 302 фактах неприменения регистраторов расчетных операций при проведении платежей за наличные (0,2 млн грн штрафов).
Напомним, за январь-октябрь Государственная фискальная служба легализовала 7,3 тыс. работников , которые работали без оформления трудовых отношений.
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