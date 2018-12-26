На Полтавщине из-за непогоды образовалась пробка длиной 20 км
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Затруднено движение на автодороге М-03 между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Красное Хорольского района (пробка около 20 км). Полицией перекрыто движение для работы техники автодора.
Кроме того, затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с. Липовое. В пробке находятся около 50 автомобилей. Организован пункт обогрева в помещении школы с. Святиловка (размещено 125 человек).
В Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) на участке вблизи села Тимченко Чернобаевского района. В пробке остается около 10 транспортных средств.
Распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
- Из-за непогоды 25 декабря вечером остались обесточенными 556 населенных пунктов в девяти областях Украины.
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