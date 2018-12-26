На Донбассе ранен украинский военный и уничтожен один оккупант

26 декабря, 2018, 07:22

Во вторник, 25 декабря, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим перемирия, зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 25 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены.

В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении - из минометов калибра 82 мм.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, станица Луганская - на Луганском направлении и в районе Авдеевки на Донецком направлении.

В течение 26 декабря противник открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.