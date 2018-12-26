На Донбассе ранен украинский военный и уничтожен один оккупант
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 25 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены.
В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении - из минометов калибра 82 мм.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, станица Луганская - на Луганском направлении и в районе Авдеевки на Донецком направлении.
В течение 26 декабря противник открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
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