МИД Великобритании изучит случаи преследования христиан в мире
Об этом сообщает ВВС .
"Исследование, которое возглавит епископ Труро, поможет проанализировать усилия правительства помочь тем из 215 миллионов христиан, кто подверглись дискриминации и насилию в прошлом году, сообщает министерство иностранных дел (Великобритании, - ред.)", - говорится в сообщении.
После этого будут подготовлены рекомендации правительству, которыми оно сможет воспользоваться целью поддержки христиан, которых преследуют в странах Ближнего Востока, Африки и Азии.
По мнению Ханта, Британия "должна делать больше".
"Британия давно выступает за международную религиозную свободу", - сказал он.
По словам британских чиновников, насилие против христиан резко возрастает в последнее время. Ежемесячно число погибших в среднем составляет 250 человек.
"Частое преследования христиан является ранним предупреждением о преследовании каждого (религиозного - ред.) меньшинства", - подчеркнул Хант.
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