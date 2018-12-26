МИД Великобритании изучит случаи преследования христиан в мире

26 декабря, 2018, 16:57

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поручил провести независимый обзор случаев преследования христиан по всему миру, а также количество помощи, которую они получают от Лондона

Об этом сообщает ВВС .

"Исследование, которое возглавит епископ Труро, поможет проанализировать усилия правительства помочь тем из 215 миллионов христиан, кто подверглись дискриминации и насилию в прошлом году, сообщает министерство иностранных дел (Великобритании, - ред.)", - говорится в сообщении.

После этого будут подготовлены рекомендации правительству, которыми оно сможет воспользоваться целью поддержки христиан, которых преследуют в странах Ближнего Востока, Африки и Азии.

По мнению Ханта, Британия "должна делать больше".

"Британия давно выступает за международную религиозную свободу", - сказал он.

По словам британских чиновников, насилие против христиан резко возрастает в последнее время. Ежемесячно число погибших в среднем составляет 250 человек.

"Частое преследования христиан является ранним предупреждением о преследовании каждого (религиозного - ред.) меньшинства", - подчеркнул Хант.