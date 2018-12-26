Китай отменил запрет на импорт украинских птицепродуктов

26 декабря, 2018, 19:52

Китайская народная республика отменила запрет на импорт украинского мяса птицы

Об этом сообщила Госпотребслужба в ответ на информационный запрос агентству Интерфакс-Украина .

"Эта информация соответствует действительности, но в официальном порядке Госпотребслужба еще ее не получила. Речь идет о снятии запрета на импорт в КНР мяса птицы и продукции птицеводства. Теперь будет начата процедура согласования инспекционных и карантинных требований, а также процедура экспорта указанной продукции", - сообщили в Держспоживслужби.

В ведомстве пояснили, что Китай запретил импорт мяса украинской птицы из-за птичьего гриппа в 2005-2006 годах.

Отмечается, что снятие этого запрета является одной из предпосылок открытия рынка. До сих пор Украина не экспортировала мясо птицы в КНР.