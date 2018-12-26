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Киев получил 47 польских трамваев Pesa


фото: cfts.org.ua
Столица получила все заказанные и оплаченные транспортные средства - 47 польских трамваев Pesa

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" .

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс". Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

Теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году.

Напомним, 26 декабря 2016 Pesa Bydgoszcz завершила выполнение первого контракта с КП «Киевпастранс» - на поставку 10 трамваев на сумму 11,5 млн евро.

В июле 2018 Pesa выиграла тендер на поставку еще 40 низкопольных трамваев в Киев, договор был подписан в августе того же года. Стоимость второй партии трамваев от польского производителя составила 61 млн евро или 1,813 млрд грн.

Ожидалось, что все 40 трамваев будут в Киеве до конца 2017 . Но первая поставка состоялась только в ноябре, а к концу прошлого года парк столичных трамваев пополнился лишь 25 вагонами Pesa.

Как пояснил в интервью ЦТС директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, объем поставок зависел от средств, выделяемых на это из городского бюджета. Из-за изменений валютного курса, в результате партию из 40 трамваев, предусмотренную договором, сократили до 37.
 

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