Крестил, женил и исповедал: в Испании мошенник 18 лет притворялся католическим священником

26 декабря, 2018, 12:03

Епархия Кадиса и Сеуты отстранила от работы колумбийца, когда выяснилось, что он 18 лет притворялся католическим священником

Об этом сообщает The Telegraph.

13 декабря в епархию поступило сообщение от архиепархии из Колумбии, в котором было указано, что Мигель Энджел Ибарра никогда не получал церковный сан. Колумбийская церковь выяснила это, когда проверяла документы.

Мигель Энджел Ибарра (справа)

Несмотря на то, что Мигель не является настоящим священником, церковь продолжит признавать все браки и крещения, которые он проводил, однако это не коснется исповедей. В испанской церкви выразили сожаление, что такие события могут бросить тень на службу настоящих священников.

Мигель Энджел Ибарра (друзей слева)

Мигель приехал в Испанию в октябре 2017 года. При нем, по данным епархии Кадиса и Сеуты, были все необходимые документы, в том числе и подтверждение сана. Кроме того, еще до приезда в Испанию он служил в церкви Колумбии.

По данным ВВС , это не первый случай, когда кто-то притворяется католическим священником. В 2008 году мужчину в этом уличили в базилике Святого Петра в Ватикане, где проводит службу Папа Римский.