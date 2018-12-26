Кошка вернулась к хозяйке через 14 лет. Как это произошло

26 декабря, 2018, 16:30

Австралийка встретила Рождество со своей кошкой Рози, которая вернулась домой через 14 лет

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Любимая кошка жительницы Сиднея Бьянки Заммит (Bianca Zammit) сбежала из дома, когда была еще котенком. С тех пор хозяйка ни разу не видела питомца.

Как оказалось, все это время животное жило в другом доме, всего в нескольких кварталах от Заммит. Кошку подобрал пожилой мужчина, решивший, что она бездомная. После смерти нового хозяина его родственники отнесли животное в приют. Ветеринары просканировали чип Рози и узнали, кто изначально был владельцем животного.

К Рождеству врачи связались с Заммит и вернули ей Рози. Ветеринар Брэндон Коуэн отметил, что если бы человек, нашедший Рози, отнес ее к ветеринару для сканирования, животное могло бы вернуться домой еще 14 лет назад.

Заммит призналась журналистам, что очень рада встрече с любимицей. "Когда я была маленькой, я всегда надеялась, что она вернется", - рассказала девушка.