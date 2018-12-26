Кошка вернулась к хозяйке через 14 лет. Как это произошло
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Любимая кошка жительницы Сиднея Бьянки Заммит (Bianca Zammit) сбежала из дома, когда была еще котенком. С тех пор хозяйка ни разу не видела питомца.
Как оказалось, все это время животное жило в другом доме, всего в нескольких кварталах от Заммит. Кошку подобрал пожилой мужчина, решивший, что она бездомная. После смерти нового хозяина его родственники отнесли животное в приют. Ветеринары просканировали чип Рози и узнали, кто изначально был владельцем животного.
К Рождеству врачи связались с Заммит и вернули ей Рози. Ветеринар Брэндон Коуэн отметил, что если бы человек, нашедший Рози, отнес ее к ветеринару для сканирования, животное могло бы вернуться домой еще 14 лет назад.
Заммит призналась журналистам, что очень рада встрече с любимицей. "Когда я была маленькой, я всегда надеялась, что она вернется", - рассказала девушка.
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