Хотя с чертом лысым готов договориться, - Зеленский о войне на Донбассе
Об этом Зеленский заявил в интервью в телевизионной программе Дмитрия Гордона.
Артист ответил на вопрос о том, как он будет решать вопрос Донбасса, если станет президентом.
"Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек. Вся эта тема, все эти куски земли, это все о человеческой жизни. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы - вот наша цель, сохраним людей ", - сказал он.
Он отметил, что говорить надо с россиянами, поскольку марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" говорить нет смысла.
"Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек", - заявил Зеленский.
При этом он заявил, что для принятия решений по Донбассу не исключает проведения референдума.
- 25 декабря Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику .
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