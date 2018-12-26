Хотя с чертом лысым готов договориться, - Зеленский о войне на Донбассе

26 декабря, 2018, 07:49

Шоумен Владимир Зеленский считает, что решение о Донбассе придется искать через различные договоренности, в частности "придется говорить хоть с чертом лысым"

Об этом Зеленский заявил в интервью в телевизионной программе Дмитрия Гордона.

Артист ответил на вопрос о том, как он будет решать вопрос Донбасса, если станет президентом.

"Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек. Вся эта тема, все эти куски земли, это все о человеческой жизни. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы - вот наша цель, сохраним людей ", - сказал он.

Он отметил, что говорить надо с россиянами, поскольку марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" говорить нет смысла.

"Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек", - заявил Зеленский.

При этом он заявил, что для принятия решений по Донбассу не исключает проведения референдума.