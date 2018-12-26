 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Капитан украинского катера в российском суде напомнил о Женевской конвенции


фото: krymr.org
Задержанный ФСБ у побережья Крыма капитан украинской катера "Никополь" Богдан Небылица напомнил российскому суду о том, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными распространяется на него и других украинских военных

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Алексей Последов отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты украинского капитана.

Во время заседания судья спросил, есть ли доказательства о состоянии войны между Украиной и Россией. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в деле таких доказательств нет, а сам Небылица в дебатах и последнем слове отметил, что Женевская конвенция распространяется на него и 23 других военнослужащих, поскольку Украина на законодательном уровне закрепила наличие вооруженного конфликта и оккупации Крыма.

В перерыве, перед объявлением решения, Небылица рассказал, что учит английский и чувствует себя хорошо. Судья Последов после оглашения решения заявил, что, по его мнению, Небылица не является военнопленным. Арестованный украинец также жаловался на сердце.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать