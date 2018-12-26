Капитан украинского катера в российском суде напомнил о Женевской конвенции
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Алексей Последов отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты украинского капитана.
Во время заседания судья спросил, есть ли доказательства о состоянии войны между Украиной и Россией. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в деле таких доказательств нет, а сам Небылица в дебатах и последнем слове отметил, что Женевская конвенция распространяется на него и 23 других военнослужащих, поскольку Украина на законодательном уровне закрепила наличие вооруженного конфликта и оккупации Крыма.
В перерыве, перед объявлением решения, Небылица рассказал, что учит английский и чувствует себя хорошо. Судья Последов после оглашения решения заявил, что, по его мнению, Небылица не является военнопленным. Арестованный украинец также жаловался на сердце.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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