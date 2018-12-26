26 декабря, 2018, 16:47

Задержанный ФСБ у побережья Крыма капитан украинской катера "Никополь" Богдан Небылица напомнил российскому суду о том, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными распространяется на него и других украинских военных

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Алексей Последов отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты украинского капитана.

Во время заседания судья спросил, есть ли доказательства о состоянии войны между Украиной и Россией. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в деле таких доказательств нет, а сам Небылица в дебатах и последнем слове отметил, что Женевская конвенция распространяется на него и 23 других военнослужащих, поскольку Украина на законодательном уровне закрепила наличие вооруженного конфликта и оккупации Крыма.

В перерыве, перед объявлением решения, Небылица рассказал, что учит английский и чувствует себя хорошо. Судья Последов после оглашения решения заявил, что, по его мнению, Небылица не является военнопленным. Арестованный украинец также жаловался на сердце.