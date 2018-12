Какую погоду ждать в новогоднюю ночь. Синоптик рассказала

26 декабря, 2018, 10:41

1 января у Киеве ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый ветер

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

26 декабря снова в Украине увеличатся осадки в западных и северных областях Украины. С северо-запада в Украине приблизился атмосферный фронт, поэтому будет выпадать снег и мокрый снег.

По словам госпожи Диденко, лишь южная часть удержится от осадков. Также будет преобладать облачная влажная погода с периодическими осадками.

28 и 29 декабря в Украине также пройдет снег, прохладнее будет в северо-восточной части Украины, в частности в Сумской и Харьковской области. Как сообщила синоптик, температура воздуха может упасть даже до -10 ° C ...- 12 ° C, ночью в пределах -1 ° C ...- 6 ° C. Впрочем, на западе температура воздуха будет выше.

"26 декабря в Киеве будет снег, порывистый ветер до сильного, а снег и ветер - это метели", - сказала Диденко.

К концу недели в столице будет преобладать прохладная и влажная погода с морозной ночью.

Днем 1 января в Киеве ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый ветер. В новогоднюю ночь будет довольно прохладно. Синоптик предупредила, что сильных морозов может не быть, но температура воздуха может колебаться в пределах -3 ° C ...- 5 ° C.