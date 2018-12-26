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Какой бренд сумок является самым популярным в мире


фото: oskelly
Споры о женских сумках, а точнее, об их количестве нередко превращаются в баталии, потому что в мужском рациональном сознании сумка – это всего лишь вместилище того, что необходимо иметь под рукой, в зоне быстрого доступа

Тогда как для женщины сумка – особый аксессуар, подобный знаку препинания в предложении, когда запятая кардинально меняет смысл. Так и она, женская сумка, преображает облик.

Спрос, естественно, рождает предложение, поэтому каждый модный дом предлагает свои коллекции сумок. Однако более всех, согласно рейтингам, преуспел в этом бренд Louis Vuitton. Причем, чтобы уравновесить аргументы сторон, он выпускает как женские, так и мужские сумки.

История

Его изделия вот уже полутора века олицетворяют качество, элегантность, стиль. А начиналось все довольно тривиально: основатель компании, Луи Виттон, дойдя до Парижа пешком, поступил в ученики к мастеру по изготовлению дорожных сундуков. С развитием научно-технического прогресса и появлением железной дороги путешествовать стало проще, а потому потребность в аксессуарах для хранения вещей в путешествии значительно возросла. Луи Виттон разработал конструкцию удобных плоских и вместительных чемоданов. Расчет оказался верным, и клиентов прибавилось. В 1854 году был основан модный дом, предлагающий всем желающим широкий спектр сумок, кошельков и чемоданов из натуральной кожи. До сих пор продукция бренда ассоциируется с исключительным качеством, трендовостью и топовыми позициями в модных рейтингах. Мы знаем об этом не понаслышке: магазин Имидж более 10 лет работает с брендовыми часами и сумками, а значит, может уверенно судить о лидерах покупательского спроса. И неизменно самыми востребованными являются продукты именно Louis Vuitton.

Из чего делают сумки Louis Vuitton

Аксессуары с логотипом LV изготавливаются из натуральной кожи теленка, козленка, питона, аллигатора. Тончайшая выделка наделяет ее необыкновенной мягкостью, которая может стать одним из признаков подлинности продукта – твердая на ощупь сумка точно не Луи Виттон. Помимо натуральной кожи, есть еще один по-настоящему уникальный материал, созданный и запатентованный брендом в конце ХІХ века. Называется он канва и используется столь часто, что воспринимается как одна из примет стиля Луи Виттон, который, кстати, трудно не узнать, благодаря особому принту – монограмме, состоящей из аббревиатуры LV, четырехконечной звезды и цветка из четырех лепестков, помещенного в круг. Еще одним фирменным "узором» продуктов LV является клетка, "ячейки" которой располагаются в шахматном порядке.

Выбирайте – и ваш безукоризненный стиль с нотками французского шарма ни для кого не останется не замеченным.

 

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