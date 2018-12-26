К берегам Латвии подошел разведывательный корабль РФ
26 декабря, 2018, 12:49
Возле латвийской границы 25 декабря вооруженные силы (ВС) Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ
Об этом сообщают Вооруженные силы Латвии в Twitter .
"В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря обнаружили российский разведывательный корабль" Юрий Иванов ", - говорится в сообщении.
LV ekskl. ekonom. zonā 25.12. bruņotie spēki 6 jj no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS izlūkošanas kuģi "YURI IVANOV".- NBS (@Latvijas_armija) 26 декабря 2018 г.
В этот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали разведывательный самолет Российской Федерации возле границ Латвии.
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