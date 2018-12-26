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К берегам Латвии подошел разведывательный корабль РФ


фото: topwar
Возле латвийской границы 25 декабря вооруженные силы (ВС) Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ

Об этом сообщают Вооруженные силы Латвии в Twitter .

"В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря обнаружили российский разведывательный корабль" Юрий Иванов ", - говорится в сообщении.

В этот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали разведывательный самолет Российской Федерации возле границ Латвии.

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