IKEA подписала 5-летний контракт на сотрудничество с "Новой почтой"

26 декабря, 2018, 13:21

Договор предусматривает, что шведькой компании IKEA не понадобятся большие склады в Украине

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почтой".

Шведская компания IKEA договорилась с "ЧП Логистик" ( "дочкой" "Новой почты»), о комплексном сотрудничестве в Украине.

Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются.



Украинская компания, согласно условиям договора, будет предоставлять комплексные логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового магазина городского формата (Сity store) в Киеве.



Сотрудничество происходит следующим образом: магазин не держит товары на собственном складе, а сохраняет их на складе партнера, сотрудники которого собирают составляющие заказа и доставляют его клиенту.