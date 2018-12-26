IKEA подписала 5-летний контракт на сотрудничество с "Новой почтой"
26 декабря, 2018, 13:21
Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются.
Договор предусматривает, что шведькой компании IKEA не понадобятся большие склады в Украине
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почтой".
Шведская компания IKEA договорилась с "ЧП Логистик" ( "дочкой" "Новой почты»), о комплексном сотрудничестве в Украине.
Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются.
Украинская компания, согласно условиям договора, будет предоставлять комплексные логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового магазина городского формата (Сity store) в Киеве.
Сотрудничество происходит следующим образом: магазин не держит товары на собственном складе, а сохраняет их на складе партнера, сотрудники которого собирают составляющие заказа и доставляют его клиенту.
- Напомним, 19 декабря 2017 сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок .
- Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
- В конце конце лета 2019 года в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.
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