 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

IKEA подписала 5-летний контракт на сотрудничество с "Новой почтой"


фото: retailplatforma
Договор предусматривает, что шведькой компании IKEA не понадобятся большие склады в Украине

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почтой".

Шведская компания IKEA договорилась с "ЧП Логистик" ( "дочкой" "Новой почты»), о комплексном сотрудничестве в Украине.

Контракт подписан сроком на 5 лет, коммерческие условия не разглашаются.

Украинская компания, согласно условиям договора, будет предоставлять комплексные логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов для ее нового магазина городского формата (Сity store) в Киеве.

Сотрудничество происходит следующим образом: магазин не держит товары на собственном складе, а сохраняет их на складе партнера, сотрудники которого собирают составляющие заказа и доставляют его клиенту.

  • Напомним, 19 декабря 2017 сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок .
  • Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
  • В конце конце лета 2019 года в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

26 декабря, 2018 среда

25 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать