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Генштаб готов существенно нарастить состав боевых подразделений в случае наступления России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Сегодня на заседании СНБО Украины доложил президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины предварительные выводы из правового режима военного положения. Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России", - написал он.

Также, отметил Муженко, ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва.

"Более 30 тысяч резервистов восстановили свои навыки в ходе учебных сборов", - заверил он.

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