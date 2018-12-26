Генштаб готов существенно нарастить состав боевых подразделений в случае наступления России
26 декабря, 2018, 18:54
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России
Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Генштаба Виктор Муженко.
"Сегодня на заседании СНБО Украины доложил президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины предварительные выводы из правового режима военного положения. Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России", - написал он.
Также, отметил Муженко, ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва.
"Более 30 тысяч резервистов восстановили свои навыки в ходе учебных сборов", - заверил он.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокациюи" Украины в "российских территориальных водах".
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине.
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