ФИФА требует от России объяснений относительно участия команд в турнире в Крыму

26 декабря, 2018, 17:18

Российский футбольный союз сообщил, что получил запрос от ФИФА по поводу участия российских команд "Сокол" и "Анжи-2" в турнире в Крыму

Об этом сообщают российские СМИ.

"Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов" Сокол "(Саратов) и" Анжи-2 "(Махачкала) в открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. Сейчас мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА. Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА ", - сообщили в пресс-службе РФС.

Сейчас РФС утверждает, что "не имеет отношения к турниру в Крыму, в котором выступали российские клубы".

"Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор, и ни в каком официальном соревновании под любой эгидой не участвовали", - говорится в сообщении.