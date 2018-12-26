ФИФА требует от России объяснений относительно участия команд в турнире в Крыму
Об этом сообщают российские СМИ.
"Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов" Сокол "(Саратов) и" Анжи-2 "(Махачкала) в открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. Сейчас мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА. Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА ", - сообщили в пресс-службе РФС.
Сейчас РФС утверждает, что "не имеет отношения к турниру в Крыму, в котором выступали российские клубы".
"Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор, и ни в каком официальном соревновании под любой эгидой не участвовали", - говорится в сообщении.
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