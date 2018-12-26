 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Девочка из Мексики отправила Санте письмо воздушным шаром, а желание выполнили супруги из США

8-летняя девочка из Мексики написала письмо Санта Клаусу и привязала его к шарику. Письмо нашел 60-летний американец и решил исполнить желание ребенка

По этом сообщает The Reuters .

60-летний американец Рэнди Хейсс из Аризоны выгуливал собаку и нашел шарик, к которому был прицеплен лист. На внешней стороне записки было имя "Дайами", а внутри - топ-10 представленных девочкой вариантов, написанных на испанском языке. В верхней части списка были "Enchantimals" - анимированные фигуры людей и животных, и дом для них, также в списке были материалы для рисования.

Хейсс предположил, что воздушный шарик прилетел из пограничного мексиканского городка Ногалес, и связался с местными журналистами, чтобы те устроили мужчине встречу с девочкой. Журналисты по радио рассказали историю с шариком и через час семья девочки связалась с Рэнди.

Рэнди вместе с женой купили большинство подарков из списка пожеланий, хотя кукольный дом Enchantimals был распродан, также супруги приобрели подарки для 4-летней сестры девочки, Симены, и поехали в Ногалес (Мексика).

Супруги представились помощниками Санты.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать