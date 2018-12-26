Девочка из Мексики отправила Санте письмо воздушным шаром, а желание выполнили супруги из США
По этом сообщает The Reuters .
60-летний американец Рэнди Хейсс из Аризоны выгуливал собаку и нашел шарик, к которому был прицеплен лист. На внешней стороне записки было имя "Дайами", а внутри - топ-10 представленных девочкой вариантов, написанных на испанском языке. В верхней части списка были "Enchantimals" - анимированные фигуры людей и животных, и дом для них, также в списке были материалы для рисования.
Хейсс предположил, что воздушный шарик прилетел из пограничного мексиканского городка Ногалес, и связался с местными журналистами, чтобы те устроили мужчине встречу с девочкой. Журналисты по радио рассказали историю с шариком и через час семья девочки связалась с Рэнди.
Рэнди вместе с женой купили большинство подарков из списка пожеланий, хотя кукольный дом Enchantimals был распродан, также супруги приобрели подарки для 4-летней сестры девочки, Симены, и поехали в Ногалес (Мексика).
Супруги представились помощниками Санты.
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