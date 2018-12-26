Девочка, которой Трамп рассказал, что Санты не существует, все равно в него верит

26 декабря, 2018, 09:02

Семилетняя девочка Колман Ллойд, которой накануне Рождества президент США Дональд Трамп заявил, что она слишком взрослая для того, чтобы верить в Санта-Клауса, все равно в него верит

Об этом сообщает BBC.

"Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет он маргинальный, правильно?", - сказал Трамп девочке.

Девочка призналась, что не понимает значения слова "маргинальный", поэтому просто согласилась с президентом.

Она была рада возможности поговорить с президентом.

Она добавила, что после разговора с Трампом она с семьей оставила сахарное печенье и шоколадное молоко со льдом для Санта-Клауса. И утром получила подарок под елку.