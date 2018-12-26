Девочка, которой Трамп рассказал, что Санты не существует, все равно в него верит
26 декабря, 2018, 09:02
Семилетняя девочка Колман Ллойд, которой накануне Рождества президент США Дональд Трамп заявил, что она слишком взрослая для того, чтобы верить в Санта-Клауса, все равно в него верит
Об этом сообщает BBC.
"Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет он маргинальный, правильно?", - сказал Трамп девочке.
Девочка призналась, что не понимает значения слова "маргинальный", поэтому просто согласилась с президентом.
Она была рада возможности поговорить с президентом.
Она добавила, что после разговора с Трампом она с семьей оставила сахарное печенье и шоколадное молоко со льдом для Санта-Клауса. И утром получила подарок под елку.
- Напомним, что Дональд Трамп и его жена Мелания участвовали в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по разным медиаканалам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому Санта летит с Северного полюса. В программе принимают участие многочисленные волонтеры, которые отвечают на звонки от детей. С некоторыми разговаривали президент США и его жена.
- 25 декабря сообщалось о том, что Трамп во время традиционного приветствия детей с Рождеством по телефону спросил ребенка, верит ли она до сих пор в Санту.
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