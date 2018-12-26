Американские лотереи разыгрывают $640 млн в эти выходные

27 декабря, 2018, 10:00

С октября этого года лотерея Мега Миллионы США у всех на слуху. Осенью лотерея разыграла невиданный джекпот $1,6 миллиарда, это крупнейший джекпот за всю историю американских лотерей

На сегодняшний день призовой фонд Мега Миллионс США составляет $348 миллионов, призовой фонд лотереи Powerball – США - $294 миллиона.

Тираж лотереи Мега Миллионы состоится уже в пятницу, 28 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $348 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

К слову, сразу две популярные лотереи США, Powerball и Mega Millions разыгрывают массивные призы на этой неделе, общая сумма джекпотов этих двух лотерей уже превышает 640 миллионов долларов. Многие приобретают сразу несколько билетов обеих лотерей, в надежде, что один из них принесет удачу – в преддверии Нового года все надеются на чудо!

«Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, - отметил Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша.

Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда джекпот Mega Millions – США достиг $348 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в эту пятницу, уже на следующей неделе он может дойти до миллиарда!

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

Достаточно приобрести официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Победители на TheLotter.com, слева направо. Пенсионер из Эль-Сальвадора с выигрышем $1 миллион, М. из Ирака, $6,4 миллиона, С. из России, €824 тысячи в Австрия - Лото