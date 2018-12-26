2870 украинцев заболели корью в течение недели

26 декабря, 2018, 20:35

В течение недели 17-23 декабря в Украине корью заболели 2870 человек

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

При этом с начала года заболели уже более 52 тыс. человек.

В министерстве отметили, что остановить распространение болезни может только вакцинация и напомнили, что заболевание может иметь тяжелое течение и привести к тяжелым осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалиту) и другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. При этом специфического лечения от кори нет, единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинироваться.

"Призываем родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики. Иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев - всех вместе и каждого в отдельности - зависит от уровня охвата прививками в стране ", - заявили в Минздраве.