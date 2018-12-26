23 карата "Золотой Короны" - к праздничному столу

27 декабря, 2018, 12:00

Тенденции современного мира демонстрируют простую и безусловную истину - крепкое государство невозможно без сильной экономики, поскольку прочная экономика является залогом государственной стабильности и благосостояния населения страны. Очень важной для нашего государства в такое сложное время является поддержка собственного товаропроизводителя

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Украина богата не только природными ресурсами, изделиями аграрного сектора, но и уникальными продуктами, которые, к сожалению, не слишком широко известны украинцам. Об одном из таких продуктов именно в канун новогодних и рождественских праздников хотим рассказать более подробно.

Не так давно, около 5 лет назад, на рынке алкогольной продукции Украины появился совершенно уникальный напиток - шампанское с содержанием настоящего сусального золота (23 карата), которое изготавливается под торговой маркой "Золотая Корона".

Эксклюзивность этой продукции обусловлена сочетанием тонкого вкуса напитка, созданного на основе купажа виноматериалов, изготовленных из выращенных на юге Украины сортов винограда Шардоне, Рислинг, Алиготе и Совинйон и добавления мелких частиц золота, которое привлекательно и таинственно мерцает, что придает этому шампанскому особую праздничностиь.

ТМ "Золотая корона" производит два вида шампанского: специальное полусладкое и брют, которые представлены в двух цветовых гаммах: черно-золотой и зелено-золотой. Напиток разливается в оригинальные прозрачные бутылки, которые на рынок поступают в специальных подарочных коробках.

Шампанское "Золотая Корона" изготавливается ООО "Конкордия-И" на современном заводе в городе Черкассы в сотрудничестве с ООО "Буассон Элит Бельведер Групп". Для производства шампанского используется современное итальянское оборудование.

Этот действительно исключительный напиток станет настоящим украшением для любого праздничного стола, он будет актуален для заказов по случаю празднования новогодних и рождественских праздников, корпоративов и знаменательных событий.

Шампанское "Золотая Корона" заинтересует людей, которые хотят всегда быть оригинальными и создать незабываемое праздничное настроение для своих родных и близких.