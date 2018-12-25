В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла
25 декабря, 2018, 10:52
В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо
Об этом сообщает Reuters .
Вертолет упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрас, он направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.
В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.
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