25 декабря, 2018, 10:52

В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо

Об этом сообщает Reuters .

Вертолет упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрас, он направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.

В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.