 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла

В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо

Об этом сообщает Reuters .

Вертолет упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрас, он направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.

В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать