 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

В Ливерпуле автомобиль въехал в группу пешеходов, которые переходили улицу, два человека получили ранения

Об этом сообщает Liverpool Echo .

Это произошло в центре города рядом с ночным клубом Diablos.

Кроссовер Ford наехал на людей и протянул одного из пострадавших на капоте несколько метров.

Полиция арестовала 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать