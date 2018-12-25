В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

25 декабря, 2018, 08:53

В Ливерпуле автомобиль въехал в группу пешеходов, которые переходили улицу, два человека получили ранения

Об этом сообщает Liverpool Echo .

Это произошло в центре города рядом с ночным клубом Diablos.

Кроссовер Ford наехал на людей и протянул одного из пострадавших на капоте несколько метров.

Полиция арестовала 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля.