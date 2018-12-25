В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
25 декабря, 2018, 08:53
В Ливерпуле автомобиль въехал в группу пешеходов, которые переходили улицу, два человека получили ранения
Об этом сообщает Liverpool Echo .
Это произошло в центре города рядом с ночным клубом Diablos.
Кроссовер Ford наехал на людей и протянул одного из пострадавших на капоте несколько метров.
Полиция арестовала 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля.
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