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В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть автомобилей

В Голосеевском районе Киева, на перекрестке улицы Малевича и Протасова яра, произошло три аварии

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Сначала столкнулись два Range Rover, один из них вылетел в ограждение и сломал одну секцию забора. Затем на этом же месте Renault догнал Daewoo Lanos.

Впоследствии Кіа, чтобы избежать аварии с этими автомобилями, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

В результате аварий никто серьезно не пострадал. На месте работали полиция и медики. От госпитализации все участники ДТП отказались.

 

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