В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть автомобилей
25 декабря, 2018, 13:45
В Голосеевском районе Киева, на перекрестке улицы Малевича и Протасова яра, произошло три аварии
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Сначала столкнулись два Range Rover, один из них вылетел в ограждение и сломал одну секцию забора. Затем на этом же месте Renault догнал Daewoo Lanos.
Впоследствии Кіа, чтобы избежать аварии с этими автомобилями, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.
В результате аварий никто серьезно не пострадал. На месте работали полиция и медики. От госпитализации все участники ДТП отказались.
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