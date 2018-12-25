В Киеве автобус вылетел с дороги, едва не сбив женщину
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .
Автобус вылетел на обочину и врезался в забор, едва не раздавив пешехода.
По словам водителя маршрутки, он спускался с ул. Борщаговской на ул. Гетьмана, когда его вдруг "подрезал" внедорожник темного цвета. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко повернул руль в левую сторону. Маршрутка вылетела на обочину, поломала деревья и врезалась в железный забор.
На момент ДТП в салоне находились пассажиры, но все они от госпитализации от говорились - в салоне никто не пострадал. Однако когда маршрутка вылетела на обочину, то чуть не сбила женщину, которая стояла там и кормила бездомных собак. Автобус пронесся мимо почти вплотную, даже немного задев ее.
Сначала женщина отказалась от госпитализации, но через некоторое время ее муж все же забрал ее в больницу на обследование. На месте ДТП работают полицейские и следственно-оперативная группа.
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