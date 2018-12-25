В Крыму в храмах УПЦ МП во время аннексии раздавали оружие, - Чубаров
Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "Прямой".
В частности, Чубаров прокомментировал вовлеченность представителей других конфессий в вопрос автокефалии Православной церкви Украины.
"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", - заявил Чубаров.
Он также отметил, что это свидетельствовало о прямых указаниях украинской церкви из Москвы, и выступил против защиты интересов других государств в религиозных центрах Украины.
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине". Украина и Вселенский патриархат заключили важную международно-правовую двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томосу об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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