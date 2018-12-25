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В Крыму в храмах УПЦ МП во время аннексии раздавали оружие, - Чубаров

В 2014 году в Крыму в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата раздавали оружие

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "Прямой".

В частности, Чубаров прокомментировал вовлеченность представителей других конфессий в вопрос автокефалии Православной церкви Украины.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", - заявил Чубаров.

Он также отметил, что это свидетельствовало о прямых указаниях украинской церкви из Москвы, и выступил против защиты интересов других государств в религиозных центрах Украины.

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