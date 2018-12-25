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В Днепропетровской области дайверы установили елку под водой

В Днепропетровской области дайверы установили елку на дне затопленного карьера

Об этом сообщает ТСН.

"На Днепропетровщине дайверы устроили подводное празднование Нового года. Елку с хороводами установили на 40-метровой глубине и даже выпили по глотку шампанского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это давняя традиция местных дайверов.

 

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