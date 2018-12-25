В Днепропетровской области дайверы установили елку под водой
25 декабря, 2018, 12:00
В Днепропетровской области дайверы установили елку на дне затопленного карьера
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