В Днепропетровской области дайверы установили елку под водой

25 декабря, 2018, 12:00

В Днепропетровской области дайверы установили елку на дне затопленного карьера

Об этом сообщает ТСН.

"На Днепропетровщине дайверы устроили подводное празднование Нового года. Елку с хороводами установили на 40-метровой глубине и даже выпили по глотку шампанского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это давняя традиция местных дайверов.