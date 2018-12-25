Террористы-смертники напали на здание МИД Ливии в Триполи, есть погибшие

25 декабря, 2018, 13:26

Группа террористов-смертников совершила нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи

Об этом сообщает Reuters.

Трое мужчин с поясами смертников сначала обстреляли штаб-квартиру ливийского министерства иностранных дел в Триполи, а затем один из них подорвал себя внутри здания.

По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще до десяти получили ранения.