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Террористы-смертники напали на здание МИД Ливии в Триполи, есть погибшие

Группа террористов-смертников совершила нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи

Об этом сообщает Reuters.

Трое мужчин с поясами смертников сначала обстреляли штаб-квартиру ливийского министерства иностранных дел в Триполи, а затем один из них подорвал себя внутри здания.

По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще до десяти получили ранения.

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