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"Новогодний подарок": Таиланд первым в Юго-Восточной Азии легализовал марихуану


фото: REUTERS
Парламент Таиланда легализовал медицинское использование марихуаны

Об этом сообщает ВВС .

"Это новогодний подарок от Национальной законодательной ассамблеи для правительства и народа Таиланда", - прокомментировал решение глава одного из парламентских комитетов Сомчай Савангкарн.

Медицинское использование марихуаны было местной традиции, пока в 1930-х годах ее полностью не запретили. Сейчас тайские депутаты одобрили поправку к закону о наркотикивид 1979 году.

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Отныне тайцы смогут хранить определенное количество медицинской марихуаны при наличии соответствующего рецепта или иного разрешения. Лицензии на производство и продажу марихуаны строго контролировать.

Также либерализация законодательства распространится и на другое растение - кратом. Ее в Юго-Восточной Азии используют как стимулятор.

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