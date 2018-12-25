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"Кораблик на елку": в поддержку пленных украинских моряков запустили флешмоб

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пленных Россией украинских моряков

Об этом сообщает Всемирное движение патриотов Украины в Facebook.

Украинцев и всех неравнодушных призывают украшать дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами.

Фотографию украшений из хэштегом # Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку нужно выставлять на страницах в социальных сетях, а также передавать Всемирному движению патриотов, который будет публиковать результаты флешмоба.

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