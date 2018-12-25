"Кораблик на елку": в поддержку пленных украинских моряков запустили флешмоб
25 декабря, 2018, 14:38
В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пленных Россией украинских моряков
Об этом сообщает Всемирное движение патриотов Украины в Facebook.
Украинцев и всех неравнодушных призывают украшать дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами.
Фотографию украшений из хэштегом # Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку нужно выставлять на страницах в социальных сетях, а также передавать Всемирному движению патриотов, который будет публиковать результаты флешмоба.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
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