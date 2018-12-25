Проект "Дни украинского кино" должен побуждать местные власти решать проблему кинотеатров в отдаленных городах, - Леся Самаева

25 декабря, 2018, 18:31

Такое мнение высказала актриса Леся Самаева при закрытии "Дней украинского кино" в Снятине, во вторник, 25 декабря

В рамках проекта жителям Снятина бесплатно продемонстрировали три украинских кинокартины, премьеры которых прошли в этом году. Это - мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", экранизация романа "Ворошиловград" Сергея Жадана "Дикое поле". Ее представил исполнитель главной роли Олег Москаленко. Комедию "Скажене весілля" представила исполнительница роли матери невесты Леся Самаева.

"Очень важно привозить последние премьеры в города, где нет кинотеатра. Ведь украинское кино качественное, и за него не стыдно. И если в больших городах очень много зрителей, то в отдаленных поселках о наших премьеры даже не знают. Я вижу с каким удовольствием люди приходили сюда", - сказала она.

Актриса также выразила мнение, что подобные проекты, должны побуждать местные власти решать проблему отсутствия кинотеатров, ведь культура, творчество и кино - это то, что объединяет всех украинцев, особенно во время войны.

Сегодня завершаются "Дни украинского кино", которые проходили 23-25 декабря в Верховине, Косове и Снятине. Проект начат год назад по инициативе председателя Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого. Показы в отдаленных горных городках современного украинского кино с участием творческой группы, режиссеров и актеров - создателей фильмов, проходят уже в третий раз в Верховине. В этом году география фестиваля расширяется, и "Дни украинского кино" прошли еще и в Косове и Снятине.

Напомним, впервые "Дни украинского кино" прошли в Верховине в 2017 году. Прошлогодние фильмы "Киборги", "Сторожевая застава", "Чужая молитва", "Граница" и др. представили создатели этих картин трем тысячам горцев и жителей окрестных сел. Летом показы украинского кино прошли в с. Криворивня в рамках Первого Международного форума Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia".

Инициатор проекта - председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий

Соорганизаторы - ОО "Всеукраинский демократический форум" и МКФ "Молодость".

При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковской ОГА, Верховинского районного совета и администрации.

МКФ "Молодость" при поддержке Министерства информационной политики - соорганизатор кинопоказов в Косове и Снятине.

Информационный партнер - телеканал "Эспрессо".