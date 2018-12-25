 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция разоблачила мужчину, который похищал базы данных госучреждений и военных частей

Киберполиции разоблачила 36-летнего жителя Хмельницкого, который во время обслуживания госучреждений и военных частей похищал их базы данных

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник вмешивался в работу компьютерных сетей бухгалтерского учета государственных органов и предприятий. Киберполицейских установили, что вор является работником частного предприятия, обслуживающего государственные объекты, в том числе военные части. В обязанности прациника входили реализация, установка и обслуживание программного обеспечения бухгалтерских и учетных систем.

При этом мужчина также реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое запрещено для использования.

В нарушение соглашений он тайно получал доступ к данным работников предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное. Во время обысков по адресу хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника копы обнаружили на компьютерах информацию в отношении работников госучреждений.

Данные направлено на экспертизу, после которой будет определено объем, принадлежность и перечень незаконно полученной информации.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать