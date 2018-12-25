Полиция разоблачила мужчину, который похищал базы данных госучреждений и военных частей

25 декабря, 2018, 21:08

Киберполиции разоблачила 36-летнего жителя Хмельницкого, который во время обслуживания госучреждений и военных частей похищал их базы данных

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник вмешивался в работу компьютерных сетей бухгалтерского учета государственных органов и предприятий. Киберполицейских установили, что вор является работником частного предприятия, обслуживающего государственные объекты, в том числе военные части. В обязанности прациника входили реализация, установка и обслуживание программного обеспечения бухгалтерских и учетных систем.

При этом мужчина также реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое запрещено для использования.

В нарушение соглашений он тайно получал доступ к данным работников предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное. Во время обысков по адресу хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника копы обнаружили на компьютерах информацию в отношении работников госучреждений.

Данные направлено на экспертизу, после которой будет определено объем, принадлежность и перечень незаконно полученной информации.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.