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Оккупанты трижды обстреляли Объединенные силы, ранен украинский военный

Во вторник, 25 декабря, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе один раз - из запрещенного минскими соглашениями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил с 82-мм минометов вблизи населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении.

Укрепления украинской армии в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении террористы обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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