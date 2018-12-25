Оккупанты трижды обстреляли Объединенные силы, ранен украинский военный
25 декабря, 2018, 19:14
Во вторник, 25 декабря, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе один раз - из запрещенного минскими соглашениями оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил с 82-мм минометов вблизи населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении.
Укрепления украинской армии в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении террористы обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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