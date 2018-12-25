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Оккупанты обстреливают Донецк, чтобы обвинить Украину, - СЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации прекращении огня заявила об обстреле российскими военными жилого сектора оккупированного Донецка с целью дискредитации подразделений Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ от 24 декабря, в воскресенье, 23 декабря, Миссия зафиксировала свежие повреждения четырех гражданских зданий в микрорайоне Трудовская Петровского района Донецка. По оценке ОБСЕ, все повреждения двухэтажных многоквартирных жилых домов по ул. Белореченская, Косарева и удачно появились от попадания 23-мм или 30-мм боеприпасов.

При этом испуганные местные жители пожилого возраста сообщили, что их дома были повреждены еще ужина 20 декабря.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что ни расстояние, ни профиль высот местности, ни технические характеристики такого вооружения не позволили бы подразделениям Объединенных сил обстрелять эти жилые дома.

 

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