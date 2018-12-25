Некоторые области ограничили движение транспорта из-за снегопадов
Об этом сообщил в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.
"Полтавская область до 02:00 26 декабря закрыта для пассажирских перевозок и крупногабаритного транспорта. Кировоградская область закрыла дороги на участках Кропивницкий-Первомайское в сторону Николаевской области и Знаменовка-Александрия в сторону нашей Днепропетровской области", - написал Голик.
Чиновник отметил, что в Днепропетровской области все дороги пока проезжие, однако транспорт в сторону Полтавской и Кировоградской областей будут останавливать на подъездах к этим областям до открытия ими движения.
В комментариях пользователи также сообщили о длительном заторе на трассе Днепр-Запорожье в обе сторонни из-за аварии, в результате которой фура полностью перекрыла дорогу.
- Напомним, метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах и мокрый снег в среду, 26 декабря.
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